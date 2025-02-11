Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı eğitimleri çerçevesinde tütün kurulu denetim ekiplerine, tütün denetim eğitim programı eğitimi düzenlendi.

Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde, 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kapsamında gerekli çalışmaları ve denetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen ilçe tütün kurulu denetim ekiplerinin katıldığı eğitimlerde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada; "Bugün birçok ülkede kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmış durumdadır. Ülkemizde de 4207 sayılı ’Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunda’; 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya gibi işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda, şahsi ikamete mahsus konutlar hariç tüm kapalı alanlarda sigara içme yasağı getirilmiştir. Bundaki temel amaç, sigara kullanmadığı halde başkalarının kullandığı sigara dumanından zarar gören kişilerin korunmasıdır" ifadelerine yer verildi.