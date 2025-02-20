Niğde’de ’Su Gönüllüleri Sahada’ projesi kapsamında 22 liseden seçilen 220 öğrenciye okullarında uygulayacakları su verimliliği eğitimi verildi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile Su Gönüllüleri Saha projesi ile su gönüllüsü öğrencilere verilen eğitimin ikinci gününde proje yürütücüsü Çevre Yüksek Mühendisi Esat Arıtürk tarafından proje kapsamında yapılacak faaliyetler ve hedefler ile ilgili bilgi verildi.

Toplantıya Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bülent Akdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Duran ve su gönüllüsü öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Eğitimlerle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş gıda arz güvenliği için suyun verimli kullanılmasına vurgu yaptı. Baş, "Bu proje kapsamında su gönüllüsü olarak eğitim alan gençlerimiz akran eğitimi modeliyle okullarındaki diğer öğrencilere suyun önemi ve verimli kullanımı konusunda bilgi aktaracaklar. Suyun verimli kullanılması ile ilgili üretecekleri projeleri bekliyoruz. Ülkemizde ilk olarak Niğde’de tüm okullarda aynı anda su verimliliği seferberliğini başlatıyoruz. Ulusal Su Kurulunda alınan karar neticesinde uygulamaya koyduğumuz bu projenin tüm illerde de yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.