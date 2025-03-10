Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Çalışma ve İş Kurumu iş birliğinde "Toplumsal Cinsiyet Temelli Rollerin Kadının İş Hayatına Katılımına Etkisi" konulu panel gerçekleştirildi.

2025 Yılı Aile Yılı Söyleşileri ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele Niğde Çalışma ve İş Kurumu’ndan Aydanur Kıcıman ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer konuşmacı olarak katıldı. Kıcıman, kadın istihdamında başvuru mekanizmaları ve toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların iş hayatındaki yerini nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler paylaşırken Doç. Dr. Gördeles Beşer ise kadınların sosyal rollerinin iş hayatına olan etkilerini ele aldı. Niğde Valisi Cahit Çelik’in eşi Nermin Çelik ve katılımcılar panelin ardından kadın kooperatifleri tarafından açılan stantları ziyaret ederek kadınların üretim ve ticari faaliyetlerdeki rollerine destek oldu.

Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi ile kadın istihdamını artırmak ve farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.