Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Kayseri Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, üreticilere yönelik devlet destekli tarım sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme programına Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, TARSİM Kayseri Bölge Müdürü Alperen Turan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afet Daire Başkanlığından Tayfun Özener ve Serdar Ceyhan, TARSİM Uzmanları Çağrı Kibar, Ali Zehir, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol, üreticiler ve müdürlük personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş yaptı. İl Müdürü Baş; “Son yıllar dünyada yaşanan savaş, pandemi ve doğal afet gibi olaylar gösterdi ki enerjiye ve gıdaya hükmeden, bunları üreten ülkeler dünyamızın gidişatına yön verecek. Bu yüzden ülkemizin ve ilimizin en önemli gücü olan tarım sektöründe sürdürebilir ve çağın gerekliliklerine uygun bir anlayış içinde hareket etmemiz gerekmektedir. Üreticilerimizin yaşanabilecek doğal afetlerden en az zararla atlatabilmesi, doğal afetlere karşı üreticilerin sürdürülebilir bir şekilde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için tarım sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. TARSİM Kayseri Bölge Müdürü Alperen Turan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Niğde çevre illere göre ürün deseninin en fazla olduğu ilimiz. Niğde’de TARSİM çerçevesinde yaptırılan poliçe sayısı 9 bin civarında. Tarımsal ve hayvansal üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigorta yapmaları çok önemli.”

Toplantının devamında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin işleyişi ve 2024 yılı uygulamaları hakkında sunum yapılarak bilgiler verildi.