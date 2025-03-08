Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü; Niğde ve ilçelerinde taşkın riskini azaltmak amacıyla makineli çalışma programı kapsamında önemli projeler yürütüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Niğde’de çeşitli noktalarda dere ıslahı ve temizliği çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Çamardı İlçesi’nde, Elekgölü ve Burç köyleri arasından geçen Ecemiş Çayı’nın yan kolunda toplam 8000 metre uzunluğunda dere yatağı ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü ve bu çalışmalarla taşkın riskinin minimize edilerek tarım alanları ve yerleşim yerleri korunduğu belirtildi. Yapılan açıklamada; "Ulukışla İlçesi Merkez Taşkın Koruma Tesisi’nde yürütülen 1500 metrelik rusubat temizliği tamamlandı. Çalışmalar sonucunda yerleşim alanları, TCDD Ulukışla Tren Garı ve Ankara-Adana karayolu muhtemel taşkınlara karşı güvence altına alındı. Ulukışla’nın Beyağıl Köyü’nde 6000 metrelik dere yatağı boyunca düzenleme, temizlik, seddeleme ve çift taraflı servis yolu yapımı sürerken, Gümüş Köyü’nde ise 3600 metrelik dere yatağında benzer çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada bu çalışmalarla su taşkınlarının önüne geçildiği, tarım arazilerinin ve yerleşim alanlarının koruma altına alarak bölgedeki tarımsal üretkenliğin arttırıldığı vurgulandı.