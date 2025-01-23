Niğde Valisi Cahit Çelik; Hüdavent Hatun, Gündoğdu ve Kemali Ümmi türbelerinin röleve ve restorasyon projeleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Niğde’nin önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hüdavent Hatun, Gündoğdu ve Kemali Ümmi türbelerinin korunması, restore edilerek gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması konuları görüşüldü. Kentin önemli tarihi yapılarından olan Hüdavent Hatun, Gündoğdu ve Kemali Ümmi türbelerinin aslına uygun şekilde restore edilerek turizmde kazandırılması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Vali Çelik, tarihi yapıların Niğde’nin önemli değerleri olduğunu ifade etti.