Niğde’de 1861 yılında inşa edilen Rum Ortodoks kilisesi olan Tarihi Yahya Peygamber (Prodromos) Kilisesi, Niğde Belediyesi ve Kayseri Rölöve Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kütüphaneye dönüştürülecek.

161 yıl önce inşa edilen tarihi yapıyı Niğde’ye büyük bir kütüphane olarak kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ’’Çok önemsediğimiz kale projemizin de alanının içerisindeyiz şu an. Kale Koruma ve Yenileme projesindeki alanımızdayız. Buradaki Rum kilisemizde bu projemizin parçasıydı aslında bir parçasıydı. Kale projemiz devam ediyor. Herhangi bir sekteye uğramadı. İnşallah bir ay içerisinde de ihaleye çıkmayı ümit ediyoruz. Bu şekilde görüşmelerimiz var. Allah’tan bir mani olmaz ise ilk etabı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak. Aslında kilisemizde bu etaplardan bir tanesiydi. Kilisemizin de önemi şu şekilde. Burası yaklaşık yüz altmış yıllık bir bina. Aslında bir bina sayılabilir. Yahya Peygamber kilisesi ama halkımız arasında Rum kilisesi olarak tabir edilen hemen Sungur Bey Camimizin. Yanında işte perşembe pazarı alanımızdaki kilise yıllardır maalesef atıl bir durumda bekliyordu. Binamızda sağlam ve ayakta olduğu halde. Bu güzel binayı biz hemen hemşerilerimizin kullanımına kazandırmak istedik’’ dedi.

‘‘Şehrin en büyük ihtiyacı kütüphaneydi’’

Niğde’de 28 bin kadar üniversite öğrencisi olduğunu ve on binlerce de il milli eğitime bağlı öğrencilerin olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, ‘‘Bu kadar üniversite olan ve bu kadar öğrenci olan şehirde maalesef çok yetersizdi kütüphaneler. İşte kültür merkezimizin asma katında bir tane küçük kütüphanemiz vardı bugüne. Biz de Niğde Belediyesi olarak bu işe el attık. Ben başta turizm ve kültür bakanımıza çok teşekkür ediyorum buradan. Yine kütüphaneler genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Niğde Belediyesi ve Kültür Bakanlığımız çok güzel bir işbirliğiyle ilimize en kısa zamanda daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir yıl içerisinde 5 adet kütüphane kazandıracağız. İşte bu kilisemizde Rum kilisesi Yahya Peygamber kilisesi de bu kütüphanelerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü diyebiliriz. Burası şu an ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık yedi buçuk milyon liralık bir ihaleyle restorasyon çalışmaları devam. Hemen bu mayıs ayında bitmesi planlanıyor. On beş Mayıs gibi bitmesi planlanıyor. Restorasyonu bittikten sonra da tefrişat ihaleleri yapılacak. Ha tahminen söyleyeyim. Öyle 20 milyon liraları bulacak bir rakamı çok güzel bir kütüphaneyi şehrimize kazandırmış olacağız. Neredeyse şehrimizin de ana kütüphanesi olacak düzeyde bir kütüphaneyi yapıyoruz. Ama biliyorsunuz sadece burada değil. Daha geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız Yukarı Kayabaşı Mahallesi’nde de bizim belediyenin çalışma ofisi olarak kullandığımız yerde de ilk kütüphanemizi belediyeye ait olan iki kütüphaneyi de açmış bulunduk. Yani Kültür Bakanlığıyla birlikte. Ortak bir proje olarak hazırladığımız ama belediyeye ait olan bir kütüphanemizi de açmıştık. İnşallah hızlı bir şekilde gene Niğde Belediyesi’nin önündeki diğer kütüphanemiz tam Ömer Halisdemir Meydanı’nda olan ve yirmi dört saat aşmayı taahhüt ettiğimiz bir kütüphanemizin de inşallah inşaat işlerini bitirip onu da gençlerimizin kullanımına sunmak istiyoruz’’ dedi.

‘‘İlhanlı mahallesine kütüphane kuruluyor’’

Hüdavent Kültür Merkezi’ne gelen çocuklar için, bebek ve çocuk kütüphanesi de geleceğini vurgulayan Başkan Emrah Özdemir, "Yakın bir zamanda temelini atacağımız İlhanlı Mahallesi’ne de gene büyük bir kütüphaneyi şehrimize. Kazandırmış olacağız. Ama tabii ki burası çok önemli bir alan. Tarihi bir alan. Böyle atıl duran, böyle özel binaları da bugüne kazandırıyoruz. Gelecek nesillere de aktarıyoruz. Başkanım içinde de duvar resim bir fresk var Hazreti İsa’nın. Biraz da ondan. Burada çalışmalar devam ediyor ve çalışmalar devam ettikçe bu fresklerin sayısı da artıyor. Daha geçmiş dönemlere ait yani üzeri kapatılmış olan resimler de bulunuyor. Onlar da yani tarihte aslında gün yüzüne çıkmış oluyor. Burada sadece kütüphane olarak görmeyeceğiz. Böylesine bir binayı böylesine bir eseri de hem gençlerimize hem de ilimizin turizmine edasında kazandırmış olacağız. Çok daha geçmiş dönemlere ait bu kütüphane daha doğrusu kilise ilk yapılırken yapılan resimler var. Üstü sonradan kapatılmış. Ortaya çıkıyor. Çok detaylı bir çalışma yapılıyor gerçekten. Burada onlarca çalışan uzman arkadaşımız da içeride. İnşallah çok şık bir zerre aslında Meryem Ana Kilisesi, Kayseri’de var. Onun kadar, en az onun kadar. Belki ondan daha şık bir kütüphane. Niğde’mize böylesine değerli bir binada kazandırmış olacağız. Bu binaya da gelecek nesillere de aktarmış olacağız’’ şeklinde konuştu.