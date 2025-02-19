Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile ’Su Gönüllüleri Sahada’ Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında şehir genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okullarda su tasarrufu konusunda sorumluluk üstlenmek üzere öğretmenler belirlenerek, proje detayları hakkında bilgilendirildi. Eğitim toplantısına Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bülent Akdemir, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yunus Kızıl ve proje kapsamında su gönüllüsü olarak seçilen öğrenciler katıldı. Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Proje Yürütücüsü Çevre Yüksek Mühendisi Esat Arıtürk tarafından verilen eğitimde, öğrencilere küresel ısınma, karbon döngüsü, iklim değişikliğinin etkileri, su verimliliği tedbirleri ve gelecek için beklenen riskler gibi konular detaylıca anlatıldı.

Proje kapsamında liselerde ’Su Verimliliği Topluluğu’ kurulması hedefleniyor

Eğitim alan öğrenciler, akran eğitimi modeliyle okullarındaki diğer öğrencilere suyun önemi ve verimli kullanımı konusunda bilgi aktaracak, yeni araştırmalar yapacak ve edindikleri bilgiler doğrultusunda yeni sorular geliştirerek tekrar bilgilendirme toplantılara katılacaklar. Aynı zamanda, öğrenciler evlerde de su tasarruf tedbirlerini uygulayacak, Bu sayede su tasarrufu bilinci sadece okullarla sınırlı kalmayacak, evlerde de ebeveynlerin duyarlılığı artacak.

Su Akademisi kuruluyor

Proje yürütücüsü Esat Arıtürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizden, okullarındaki su israfını tespit etmelerini ve su verimliliğine yönelik uygulanabilir projeler geliştirmelerini bekliyoruz. Bu zaten onların geleceği, kendi gelecekleri için şimdiden harekete geçmelerini istiyoruz. Bu proje ile aslında Niğde’de bir ’Su Akademisi’ kuruyoruz. Sürekli toplantılar, proje çalışmaları ve atölye çalışmaları yaparak, üniversitelerle iş birliği içinde uzmanlardan seminerler alarak bu akademiyi daha da geliştireceğiz" dedi.

Proje ilerleyen aşamalarda daha geniş kapsamda yayılacak ve Niğde genelinde su verimliliği konusunda farkındalığı artıracak çalışmalar hayata geçirilecek. Su Verimliliği Seferberliği, toplumun tüm kesimlerinde suyun değerini bilen bilinçli bireyler yetişmesini sağlamak amacıyla devam edecek.