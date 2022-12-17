Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen “Şiirli Muhabbet” Gecesinde Şair-Yazar Serdar Tuncer Niğdelilerle buluştu.

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen “Şiirli Muhabbet” Gecesinde Şair-Yazar Serdar Tuncer Niğdelilerle buluştu.

Belediye Kültür merkezinde düzenlenen etkinliği gençler yoğun ilgi gösterdi. Güzel şiirler eşliğinde hoş bir sohbet gerçekleştiren Tuncer, dinleyenlerini kimi zaman güldürdü, kimi zaman düşündürdü kimi zaman ise hüzünlendirdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Tuncer’e etkinlik anısına hediye verdi. Programa Niğde Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri katıldı.