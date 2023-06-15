Niğde Belediyesi, Amas Mevkiinde meydana gelen sel afeti sonrası bir yandan onarım çalışmaları yaparken, bir yandan da sel nedeniyle çamur olan noktaları temizliyor. Bölgede meydana gelen doğal afet ve sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına devam ediliyor.

Sel felaketinin başladığı ilk saatlerden itibaren Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca müdahalede bulunarak felaketin etkilerini en aza indirmeye çalıştılar ve meydana gelen mağduriyetleri gidermek için büyük çaba sarf ettiler. Ekipler etkili olan sağanak yağış ve ardından oluşan sel sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, bir yandan da mağdur olan vatandaşları kurtardılar. Belediye ekipleri, sel felaketinin ardından hemen kriz masası kurarken hasar tespit çalışmalarına da başladı.

Çamurlar temizlendi

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri selden dolayı çamur olan noktaları yıkayıp temizlediler. Vatandaşların evlerine ve bahçelerine biriken çamurları temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüler.

Mazgallar temizlendi

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından sel sonrası tıkanan mazgallar temizlenerek sonraki yağışlarda meydana gelebilecek tıkanıklıklarını önüne geçildi.

İlk andan itibaren sahadayız

“Su baskınlarına, felaketlere fırsat vermemek için, yağmur öncesi olduğu gibi, her yağmur sonrası da mazgallarımızın temizliklerini yapıyoruz” diyen Başkan Özdemir, "Tüm araç, ekipman ve personellerimizle birlikte Amas Bölgemizde yaşanan sel felaketine müdahale için ilk andan itibaren sahadayız, Devlet burada, biz buradayız, her daim vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Başkan Özdemir,” ekiplerimiz hep teyakkuz halinde, yaraları hep birlikte saracak mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diyerek, tüm Niğde halkına yaşanan sellerden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.