Niğde’de şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Özel halk otobüsleri şehir içi ulaşımına yapılan zam sonunda tam ücret 11.50 lira olurken, öğrenci ücreti 8.5 lira oldu.

Geçen yıl öğrenci 5 lira, tam 7 lira olan otobüs ücretlerine yüzde 30 zam gelmesiyle öğrenci 8.5 liraya, tam ücret 11.50 liraya yükseldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan S.S. 51 Nolu Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Rıdvan Eryiğit, şehir içi ulaşıma en son geçen sene zam yapıldığına değindi. Asgari ücretin 11 bin 500 liraya çıkması mazotun her gün üstüne bir iki lira koyması bizi zam alma hasıl duruma getirdiğini ifade eden Başkan Eryiğit, “Bu sebepten dolayı belediyeye verdiğimiz dilekçede yüzde 50 zam istemiştik ama belediye meclisinden yüzde 30 olarak geçmiştir. Şuan da aldığımız zam gelen mazotların asgari ücretin tekrar yükselmesinden dolayı aldığımız zammı eski durumuna getirdi. Böylece zam almamış gibi olduk. Şuan da fiyatlarımız öğrenci 6,5 lira, tam 9 lira, öğrenci kartsız biniş 8,5 lira ve tam kartsız 11,5 liraya yükseldi. Biz vatandaşlarımızın kart kullanmasını tavsiye ediyoruz. Şuanda yeni yapacağımız uygulamada kredi kartlarını faaliyete geçireceğiz. Kent kart ile binerlerse daha uygun olur. Geçen sene toplu taşımada öğrenci 5 lira tam 7 liraydı, yüzde 30’ luk bir zam verilmiş oldu. Devletin açıkladığı enflasyon yüzde 70. Esnaf verilen zamdan memnun değil, vatandaşta değil. Her iki tarafta haklı. Hiçbir özel sektörün ücretsiz hizmet karşılığı yoktur. Hizmet veriliyorsa ücrette alınır. Şuan da ayda 125 bin yolcumuzu ücretsiz taşıyoruz. Esnaf ücretsiz yolcu taşırken eziliyor. Her otobüste en az 20 tane ücretsiz yolcu var .Devletin buna el atması gerekiyor. Esnaf bu durumdan çok mağdur. Esnaf şuan da iflasa doğru gidiyor.Sadece Niğde de değil Türkiye genelinde öyle,bu duruma artık parmak basılması gerekiyor” dedi.