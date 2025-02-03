Niğde’de çocukların ardından yetişkinler için tiyatro festivali başlıyor.

Niğde Belediyesi; sanat ve kültür kenti olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tiyatro severleri heyecanlandıran 2. Tiyatro Festivali ile şehir, sanatla buluşuyor. Ocak ayında çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterimleri büyük ilgi görmüş ve salonlar dolup taşmıştı. Şimdi ise sıra yetişkinler için düzenlenecek etkinliklerde. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalin kente kattığı değere vurgu yaparak şunları söyledi;

"Şehirlerin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli unsurlardan biri kültürel etkinliklerdir. Niğde Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda çocuklarımız için muhteşem bir tiyatro festivali düzenledik. Salonlarımız doldu, çocuklarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Şimdi ise yetişkinler için tiyatro perdesini açıyoruz. Festival boyunca komediden dramaya, klasik eserlerden modern yapımlara kadar geniş bir yelpazede oyunlar sergilenecek. Festival Belediye Şehir Tiyatromuzun yeni oyunu olan ve Niğde’mizin tarihi açısından önem arz eden Anadolu’nun ilk kadın valisi Hüdavent Hatun’u konu alan oyun ile son bulacak. Tüm Niğdeli sanatseverleri, bu eşsiz tiyatro deneyimini yaşamaya davet ediyorum."

Tiyatro Şöleni 15-22 Şubat tarihleri arasında

Festival, 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm oyunlar, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da sahnelenecek. Sanatseverler hem usta tiyatrocuların sahnelediği oyunları hem de Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun özel gösterimlerini izleme fırsatı bulacak. Festivalde sahnelenecek tüm oyunlara giriş için biletler, kulturonline.nigde.bel.tr adresinden veya Niğde Belediyesi Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilecek. Niğde Belediyesi, şehrin kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor. Tiyatro Festivali sayesinde vatandaşlar, sanatın büyülü dünyasında keyifli vakit geçirirken, Niğde’nin kültürel mirasına da katkıda bulunacaklar. Başkan Emrah Özdemir, festivalin Niğde için önemli bir kültürel etkinlik olduğunu belirterek, tüm vatandaşları tiyatronun büyülü dünyasına adım atmaya davet ederek; "Gelin, hep birlikte sanatın tadını çıkaralım!" diyerek sözlerini tamamladı. Festivalin programı şu şekilde:

15 Şubat Cumartesi - Komşu Köyün Delisi

Köy hayatının sıcak atmosferinde geçen bu komedi, eğlenceli diyalogları ve karakterleriyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

16 Şubat Pazar - Duvarların Ötesi

Toplumsal olaylara ayna tutan etkileyici bir drama. Modern hayatın insan üzerindeki baskısını anlatan bu oyun, izleyicileri derin düşüncelere sürükleyecek.

17 Şubat Pazartesi - Kanlı Nigar (+13 Yaş)

Klasik Türk Tiyatrosu’nun en sevilen eserlerinden biri olan Kanlı Nigar, dönemin mizahi unsurlarını güçlü kadın karakteriyle birleştirerek seyirciyle buluşacak.

18 Şubat Salı - Altı Üstü Komedi (+13 Yaş)

Hayatın içinden komik olayların sahneye taşındığı bu oyun, güçlü kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle seyircilere keyifli bir akşam yaşatacak.

19 Şubat Çarşamba - Hangi Yüzle? (Stand-up Show - Yavuz Seçkin) (+13 Yaş)

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin’in sahneye koyduğu bu stand-up gösterisi, kahkaha dolu anlara sahne olacak.

20 Şubat Perşembe - Gülmece Güldürmece (+5 Yaş)

Ailece izlenebilecek bu eğlenceli gösteri, özellikle mizah anlayışını seven seyircileri güldürmeyi vaat ediyor.

21 Şubat Cuma - Damat Adayları

Niğde Belediyesi’nin tiyatro ekibinin hazırladığı özel bir gösteriyle, yerel tiyatro severler sahneye çıkacak ve yeteneklerini sergileyecek.

22 Şubat Cumartesi - Hüdavent: Bir Kadın Hikâyesi (+8 Yaş)

Tarihi ve dramatik öğeler içeren bu oyun, güçlü bir kadın hikâyesi üzerinden tarihi olayları ele alıyor.