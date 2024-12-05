Niğde’de sahte alkol satışı ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı ve tefecilik yapan şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Alınan ifadelerden sonra 1 şüpheli şahıs serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 18 adet suç unsuru olarak değerlendirildiği düşünülen doldurulmuş senet, 11 adet boş senet, 6 adet 1 litrelik sahte alkol, 2 adet 0.50 ml.’lik sahte alkol, 1 adet 50 cc.’lik sahte alkol, tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ajanda ele geçirildi.