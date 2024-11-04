Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için gerçekleştirilen ’Rol Model Buluşmaları’ programının konuğu kendisi de koruma ve bakım hizmeti almış olan yazar Sevda Akyüz oldu.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelen Sevda Akyüz, deneyimlerini paylaştı. Çocukluk dönemini koruma ve bakım altında geçiren yazar Akyüz, çocukluk hatıralarını, yazar olma sürecini ve kitaplarını katılımcılarla paylaştı, merak edilen soruları yanıtladı.

Yazar Sevda Akyüz programın sonunda kaleme aldığı Devletin Kızı Lülü kitabını imzalayarak çocuklara hediye etti.