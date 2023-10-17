Niğde Belediyesi kültür ve sanatın yaygınlaşması ve korunması için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Niğde’nin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmak ve halkın bu alanda yeteneklerini geliştirmesi için açılacak olan Ritim ve Halk Oyunları Kursu, Niğde Belediyesi ve Niğde Halk Eğitim Merkezinin ortaklığında yürütülecek. Ritim ve Halk Oyunları Kursunun başvuruları 09 Ekim- 20 Ekim tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Belediyemiz ve Niğde Halk Eğitim Merkezi ortaklığında ritim ve halk oyunları tutkunları için ortaklaşa bir kurs düzenliyoruz. Kursa katılmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını 09 Ekim- 20 Ekim tarihleri arasında Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapabilecek. Ritim ve Halk Oyunları Kursu, her yaş grubuna hitap ediyor ve katılımcılara halk oyunları alanında bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor. Kurs süresince, ritim ve dansın temel prensipleri öğretilecek ve katılımcılar, farklı halk oyunlarını öğrenme fırsatı bulacaktır” dedi.

Kursa başvurmak isteyenlerin başvurularını 09 Ekim- 20 Ekim tarihleri arasında Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’ne giderek mesai saatleri içerisinde başvurularını yapması gerekiyor.