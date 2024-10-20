Niğde’de ’Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz’ programı çerçevesinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Orman yangınlarını önlemek ve temiz bir çevre için Kumluca-Hamamlı Erozyon Kontrol Sahasında düzenlenen çöp toplama etkinliğine Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik ile kurum müdürleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları, izci kulüpleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik çöp toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada; vatandaşları doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olmaları konusunda uyardı.

"Doğa bizim evimiz, evimizi temiz tutmak zorundayız"

Ormanları sürdürülebilir şekilde kullanarak gelecek nesillere temiz bırakmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Vali Çelik; "Ormanlarımız ve doğal kaynaklarımız bizim için çok önemli. Burada çocuklarımıza örnek olmak hem de buradaki ormanı temizlemek için buradayız. Maalesef vatandaşlarımız kullanım alanlarını doğru kullanamıyor. Daha önce bu alanda ilkbahar temizliği yapmıştık, yapılan temizlikten 1 hafta sonra tekrar gelmiştik ve maalesef birçok farklı çöp malzemesi görmüştük. Buradan tüm vatandaşları uyarmak istiyorum. Dünya bizim evimiz, evimizi temiz tutmak zorundayız. Ormanlarımızı, kıyılarımızı ve dağlık alanları temiz tutmak zorundayız. Bir yerde çöpü görüp de kurumlara çağrı yapmanın anlamı yok herkes bu konuda duyarlı olmak zorunda. Çöp bidonu var içi boş ama etrafı çöplerle dolu. İnşallah bu etkinliğimiz doğayı temiz tutmak konusunda farkındalık oluşturur" ifadelerini kullandı.