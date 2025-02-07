2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ’Okul Güvenliği Toplantısı’ Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında yapıldı.

Niğde Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Vekili Özdemir’in yanı sıra Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okulların genel durumları ve alınacak tedbirlere ilişkin yapılan sunumla başlayan toplantıda yine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde alınan önlemler ve trafik konularında sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından toplantı, okul aile birliği başkanlarının soru ve görüşlerinin alınması ile son buldu.