Niğde’de işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması amacıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı. Vali Cahit Çelik, "İşverenler çalıştıracakları kişileri işbaşında eğitecek, sonra da o kişilerin istihdam edilmesi sağlanacak" dedi.

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olağanüstü toplantısında, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı. Protokolle İŞKUR ve TOBB’un iş birliğinde tasarlanan mesleki eğitim kursu modelinde işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması ve işsizlerin mesleki yetkinlikler geliştirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Vali Cahit Çelik, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı’nı Niğde’de başlattıklarını belirterek, "Bu programla birlikte işverenler çalıştıracakları kişileri işbaşında eğitecekler, sonra da o kişilerin sektörlerde istihdam edilmesi sağlanacak. Program hem küçük hem de orta ölçekli firmalara hitap eden bir program. Bu program kapsamında sağlanan desteklerle hem sağlık sigortası hem de maaşı ödeniyor. Programın istihdama ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Niğde sanayisinin her geçen gün geliştiğine ve nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulduğuna değinen Vali Çelik, Niğde’de bulunan OSB’lerin tam kapasite çalıştığını söyledi. Vali Çelik, "Bu program çerçevesinde Niğde’deki işsiz vatandaşlarımızı daha nitelikli bir hale getirmiş oluruz. Özellikle işsizlik oranları üniversite mezunu olanlarda biraz daha yüksek ama nihayetinde bu program herkese fırsat sunuyor. Yeter ki vatandaşlarımız çalışmak istesin" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan protokol Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül, Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Şenel, Niğde Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık ve NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş tarafından imzalanarak hayata geçirildi. Teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamada yürütülecek olan programda kursa devam edilen süre içerisinde kursiyerlerin genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri kurum tarafından karşılanacak. Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite tarafından onaylanan eğitim programlarının uygulanacağı kurslarda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecek.