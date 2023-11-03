Niğde’de 1 ay içerisinde 449 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli 7 trafik, 3 motorize ekip olmak üzere toplam 20 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. 449 motosiklet ve sürücüsünün incelendiği denetlemelerde 89 motosiklet sürücüsüne koruma başlıksız araç kullanmak olmak üzere, ihlali ve eksikliği bulunan 199 motosiklet sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, eksikliği tespit edilen 21 motosikleti ise trafikten men etti.