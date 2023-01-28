Niğde’de tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

Niğde’de tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, Niğde-Kayseri Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 27 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.