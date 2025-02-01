Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimler ve Teknolojileri Fakültesi uygulama bahçelerinde personel ve öğrenciler için ’Meyve Ağacı Budama Eğitimi’ düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimler ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Merkezi, Alma-Ata Teknik Tarım ve Üniversitemiz Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün süren eğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimlerde katılımcılar meyve ağacı budamasını, meyve ağaçlarının kuvvetli ve düzgün taç oluşturmalarını, verim çağlarında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetlen düşmeye başlamış olan ağaçların yeniden kuvvetlendirilerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermeleri konularında bilgi aldı. Eğitim programı süresince katılımcılara budamanın önemi, amaçları, fizyolojisi ve etkileri ile çeşitli budama teknikleri teorik dersler ve uygulamalı eğitimler eşliğinde öğretilirken, dikim budaması, şekil budaması, verim budaması ve gençleştirme budaması ile yaz budaması ve kış budaması yöntemleri katılımcılara anlatıldı. Katılımcılar 3 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından 1 gün teknik geziye katıldı.

Eğitimin son günü ise yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlara sertifika aldı.