Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan ’Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti’ Ocak ayında da devam ediyor.

Uygulama kapsamında mesai dışı poliklinik hizmeti verilen branşlar; Beyin Cerrahi, Cildiye, Göz, Dahiliye, Kadın Doğum Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz (KBB), Nöroloji, Kardiyoloji, Ortopedi olarak belirlendi. Bu hizmet; özellikle gün içinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan veya randevu alamayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Randevu almak isteyenlerin 182 numaralı telefonu arayarak veya https://www.mhrs.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi.

Uygulama kapsamında poliklinik hizmeti 16.30-18.30 saatleri arasında sunuluyor.