Okul Sporları Atletizm Kros Müsabakaları tamamlandı Okul Sporları Atletizm Kros Müsabakaları tamamlandı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan ’Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti’ Ocak ayında da devam ediyor.

Uygulama kapsamında mesai dışı poliklinik hizmeti verilen branşlar; Beyin Cerrahi, Cildiye, Göz, Dahiliye, Kadın Doğum Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz (KBB), Nöroloji, Kardiyoloji, Ortopedi olarak belirlendi. Bu hizmet; özellikle gün içinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan veya randevu alamayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Randevu almak isteyenlerin 182 numaralı telefonu arayarak veya https://www.mhrs.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi.

Uygulama kapsamında poliklinik hizmeti 16.30-18.30 saatleri arasında sunuluyor.

Kaynak: iha