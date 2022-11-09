Niğde’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Niğde’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdu’nda düzenlenen tatbikata, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla "çök-kapan-tutun" hareketi yaptı, ikinci sirenin çalmasıyla binadan tahliye edildi.

Vali Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından bir deprem anında kurumların ortak çalışma kabiliyetini arttırmak, afete dirençli bir toplum oluşturabilmek için 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyledi. Bu çerçevede çeşitli tatbikatlar yapıldığını belirten Koç, şunları söyledi: "İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 9 yurdumuzda toplam 10 bin 444 öğrenci, personel ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bilinç, duyarlılık kazandı. Her zaman afete hazır olmalıyız.”