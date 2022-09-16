Kuru fasulye ve barbunya üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Niğde’de, bu yıl 65 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici fasulyeyi tarlada 21-22 lira civarında satmaya başladı.

Kuru fasulye ve barbunya üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Niğde’de, bu yıl 65 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici fasulyeyi tarlada 21-22 lira civarında satmaya başladı.

Kuru fasulye üretiminin yüzde 23’ünü, barbunyanın ise yüzde 70’ini karşılayan Niğde’de, hasat devam ediyor. Kuru fasulye üretiminde Niğde’nin ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıla göre üretimde düşüş beklediklerini ifade eden Kenar, üreticiler arasında tahıl ürünleri ekenler de olduğunu belirtti. 180 bin dekar alanda fasulye ekimi olduğunu söyleyen Başkan Kenar şunları söyledi;

"Geçen yıla göre üretimde Türkiye’de yine birinci sırada olacağımızı düşünüyorum. Ürünlerde fiyat beklentimizin altında kaldı. Geçtiğimiz yıla göre biraz daha üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatların yukarı çıktığını göreceğiz. Rekoltemiz geçtiğimiz yıl yaklaşık 75 bin tondu. Bu yıl da rekoltenin 60-65 bin ton civarında olacağını tahmin ediyorum."

"Ürünlerin kalitesi güzel"

Önümüzdeki yıl fasulye üretiminin tekrar artacağını tahmin ettiğini ifade eden Kenar; "Her yıl olduğu gibi yine bu sene ürünlerimizin kalitesi çok güzel. Bin 300 rakımda yetiştiği için ürün tatlı ve lezzetli oluyor. O yüzden Niğde’de, Türkiye çapında tutulan bir fasulyemiz var. Niğde olarak barbunyada da birinci sıradayız. Türkiye’de üretimin yüzde 70’i Niğde bölgesinden karşılanıyor. Barbunya daha çok Ovacık, Yeşilova, Uluağaç, Çavdarlı ve Çamardı bölgesinde üretiliyor. Fasulye rekoltesinin içinde barbunya da var" ifadelerini kullandı.