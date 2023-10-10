Niğde Belediyesi tarafından kadınlar için yeni bir spor salonu açılıyor.

Niğde Belediyesi, kadınların spor yapma imkanını artırmak amacıyla yeni bir spor salonu açıyor. Kızıl Elma Yaşam Merkezi adı verilen tesis, haftanın 6 günü sabah 09:00 ile akşam 21.45 saatleri arasında hizmet verecek. Salonda fitness, plates ve step aerobik gibi çeşitli spor aktivitelerini bayanlara sunacak.

Spor salonunda, katılımcılara 2 bayan eğitmen eşlik edecek. Bu sayede kadınlar rahat bir ortamda spor yapma fırsatı bulacak ve gerekli desteği alabilecekler. Bayanlara özel olarak tasarlanan bu spor salonu, kadınların rahatlıkla spor yapabilecekleri bir alan sunacak.

Başvurular başladı

Kızıl Elma Yaşam Merkezi’ne katılmak isteyen bayanlar, başvurularını merkeze yapabilecekler. Başvuru işlemleri için Kızıl Elma Yaşam Merkezi’ne gitmek yeterli olacak. Salonun açılış tarihi ve detaylar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Niğde Belediyesi Çağrı Merkezi (444 51 01) ile iletişime geçebilecek.

Başkan Özdemir: "Kadınları spora teşvik ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Yeni spor salonumuz, kadınları spora teşvik etme ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturma çabalarımızın bir parçasıdır. Kadınlarımızı spora teşvik ederek hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını olumlu yönde etkileyecek projeleri yapmaya devam edeceğiz. Niğde’mize hayırlı olsun inşallah” dedi.