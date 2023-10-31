Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Kitap Fuarı; halkın yoğun katılımı, ünlü yazarların imza günü ve söyleşileri ile devam ediyor.

Eski vakıflar binasının olduğu alanda açılan fuar kitapseverlerin ilgisi ile her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlarken yazar ve şairlerin söyleşileri Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kitapseverler, sevdikleri yazarlarla buluşmanın heyecanını yaşarken, etkinliğe katılan yazarlar, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla birebir iletişim kuruyor. Bu yılki kitap fuarında, pek çok ünlü yazarın söyleşileri de düzenleniyor. Edebiyat dünyasının önemli isimleri, okurların merak ettiği konular hakkında bilgi verirken, katılımcıların sorularını da yanıtlıyor. Kitapseverler sadece kitapları okumakla kalmayıp, yazarlarla bir araya gelerek, onları daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Fuara katılan yayınevleri, geniş bir kitap yelpazesi sunarken, okuyucuların ilgisini çekecek pek çok farklı türde kitabı sergiliyorlar. Geniş bir kitap yelpazesine sahip olan fuar, her yaş grubuna hitap eden kitapları bir araya getiriyor. Okurlar, fuar alanında gezinerek, yeni kitaplar keşfetme ve okuma listelerini genişletme fırsatı buluyor.

Niğde’nin Kültürel Hayatına Katkı Sağlıyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kitap fuarı ile, okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına ve kitapların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Edebiyat dünyasının önemli isimleriyle buluşma fırsatı veren fuar, kültürel etkinliklerin artmasına da öncülük ediyor. Fuarımız, Niğdelilerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, ziyaretçi sayısının her geçen yıl artması da organizasyonun başarısını gösteriyor. Kitap okuma alışkanlığının teşvik edildiği, yazarlarla buluşmanın mümkün kılındığı bu etkinlik, Niğde’nin kültürel hayatına önemli bir katkı sağlıyor. 5 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan fuara ,120 yayınevi ve 51 yazar katılırken 19 yazarın imza ve söyleşi programı olacak. Kitapseverler Kitap Fuarını 10.00- 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek” dedi.

27 Ekim’de kapılarını açan fuar 5 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.