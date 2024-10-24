Niğde’deki kiliselerin restorasyonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda, Niğde’de bulunan tarihi kiliselerin restorasyon süreçleri, projelerin detayları ve yürütülecek çalışmalar ele alındı. Tarihi mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, restorasyon çalışmalarının turizme katkı sağlayacağı ve bölgenin kültürel değerlerini öne çıkaracağı belirtildi.

Vali Cahit Çelik toplantıda yaptığı konuşmada; "Niğde’nin zengin tarihi mirasını korumak, kültürel değerlerimizi yaşatmak adına bu restorasyon çalışmaları büyük önem taşıyor” ifadelerini kullanarak, tüm paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.