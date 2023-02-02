Niğde İl Özel İdaresine bağlı 10 greyder, 9 bıçaklı kamyon ve tuzlama araçları köy yollarında çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde sıfırın altında 6’lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmalara karşı tuzlama ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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