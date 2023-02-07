Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde’de Türk Kızılay’ın kan bağışı otobüsünde yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde’de Türk Kızılay’ın kan bağışı otobüsünde yoğunluk oluştu.

Türk Kızılay’ın vatandaşları davet etmesi üzerine Ömer Halisdemir Meydanı’nda kurulan bağış otobüsüne gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu. Etkili olan kar yağışına rağmen yüzlerce vatandaş, kuyruk oluşturdu. Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, yaptığı açıklamada, üzücü bir gün geçirdiklerini söyledi. Türk Kızılay Niğde Şubesi ekibini seyyar aşeviyle Kahramanmaraş’a gönderdiklerini belirten Gençoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şubemizde ayni ve nakdi yardımları kabul ediyoruz. Ömer Halisdemir Meydanı’nda da kan aracımız geldi. Tüm Niğde halkımızı kan bağışında bulunmaya bekliyoruz. Niğde’miz bu konuda duyarlı. Her zaman mağdurların yanında oluyor. Her zaman kan bağışında bulunmak insanlık görevimiz. Ama tabii ki bu tür durumlarda da kan bağışında bulunmak çok önem arz ediyor. Bu konuda da Niğde halkımız çok duyarlı."

Kan bağışında bulunan Ahmet Yalçınkaya da üzücü bir gün yaşandığını belirterek, "Memleketimin başı sağ olsun. Bizim kanımız feda olsun. Herkes kan bağış yapmalı” dedi.

Kan bağış sırasında bekleyen Ali Gökmen de böyle durumlarda sadece maddi değil her türlü desteğin önemli olduğunu söyleyerek, "En önemlisi de kan bağışı. Bu konuda gerçekten vatandaşlarımızın çok duyarlı olmasını istiyoruz. Niğdemiz de bu duyarlılığı gösterdi" dedi.