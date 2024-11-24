Niğde’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “24 Kasım 2024 tarihinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 107 köy yolu, Özel İdare ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılmıştır. 24 saat esasına göre kapanma durumu olan köy yollarına hızlı müdahale etmek amacıyla ekiplerimiz hazır beklemekte ve çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada gece saatlerinde de devam etmesi beklenen fırtına ve tipi nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.