Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetim Koordinatörlüğü tarafından kurulan 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde toplanan atıklar döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

6 farklı yerleşkede, 512 farklı noktaya kurulan 3 bin 72 atık kutusu ile biriken, yüzde 65’i geri dönüştürülebilir olan atıkların ihale ile satışı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilen, üniversite bütçesine aktarılacak olan gelirin üniversitenin çevre korunması üzerine yürütülen çalışmalarda kullanılması hedefleniyor.

"Atıklarla bin 500 ağaç kurtarıldı"

Sıfır atık çalışmalarında sadece Türkiye’de değil dünyada da öncü konuma sahip olduklarını söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, "3. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde bugüne kadar 86 ton kağıt biriktirdik ve bu yalnız 1500 ağacı kurtarmamıza vesile oldu. 17 ton plastik, 15 ton cam, 10 ton da metal geri dönüşümü elde ettik. Bu çalışmalarla döngüsel ekonomiye katkı gösteriyoruz. Üniversitemiz hem Türkiye hem de dünyadaki üniversitelere öncü olmaya devam edecek. Öğrencilerimizin sıfır atık projesine gösterdiği gönüllükle çalışmalar yapıyoruz, eğitimlerini veriyoruz ve bu bilinçle yetişiyorlar. Bu fikri yerleştirdiğimiz için gelecek nesillere de aktarmış oluyoruz" dedi.

"Atıklar ham maddeye dönüşüyor."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü ve Atık Yönetim Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise, üniversitelerden çıkan atıkların yüzde 65’inin geri dönüştürülebilir atıklar olduğunu belirterek, "Atıkları kaynağında ayırdığınızda değerinde bir ham maddeye dönüştürmüş oluyorsunuz. Bu çalışmaları kaynağında altılı ayırma sistemi ile yapıyoruz. Plastik, metal, cam ve kağıtlar buraya geliyor ve burada ayrılıyor geriye kalan dönüşemeyen kısım ise ATY tesislerinde enerji ile doğaya dost şekilde kazandırılan bir sisteme gidiyor. Organik atıklar da burada komposta dönüşüyor. Atıklarımızı döngülsel ekonomiye enerji tasarrufu sağlıyoruz. Çalışmalarımızla doğayı koruyarak 300 metreküp çöp sahasından yer kazanıyor, 18 ton sera gazı salınımı engelliyor, 300 MW enerji tasarrufu ve 300 varil petrolden tasarruf sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

İhale ile üniversitenin atıklarını alan işletme yetkilisi Mehmet Yılmaz ise yaklaşık 3 yıldır üniversite ile çalıştıklarını çıkan atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İklim ve Gençlik” temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreninde, Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü’nün sahibi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 208 üniversiteye sıfır atık kurulum eğitimi vererek tüm üniversitelerdeki sıfır atık sistem kurulumlarına önemli katkılar da sağlıyor.