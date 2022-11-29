Niğde’nin Bor ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde’nin Bor ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde kaçak içki satışı yapan ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 6 adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kaçak alkol olduğu değerlendirilen bin 500 litre şarap, 80 litre rakı, 14,5 litre viski, 22,5 litre etil alkol, 4 şişe anason aroması, 2 kilo anason tohumu, alkol metre cihazı, alkol damıtma düzeneği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.