Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet çift taraflı bıçak, 1 adet muşta,1 adet döner bıçağı, 57 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 15 adet 22 cal. av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Öte yandan Niğde Valisi Cahit Çelik, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: iha