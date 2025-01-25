Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 500 sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 3’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Vali Cahit Çelik, düzenlenen operasyonların görüntülerini; "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.