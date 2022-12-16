Gün geçtikçe kabuğunu kıran Niğde’nin kalkınmasında ve şehirdeki istihdamın artmasında büyük katkısı olacak olan Niğde 2. OSB, Kayseri yolu üzerinde Niğde Merkez İlçesi Konaklı-Hüyük Köyü sınırları içerisinde Mart 2021 tarihinde onaylanarak tüzel kişilik kazandı.

Gün geçtikçe kabuğunu kıran Niğde’nin kalkınmasında ve şehirdeki istihdamın artmasında büyük katkısı olacak olan Niğde 2. OSB, Kayseri yolu üzerinde Niğde Merkez İlçesi Konaklı-Hüyük Köyü sınırları içerisinde Mart 2021 tarihinde onaylanarak tüzel kişilik kazandı.

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulması hedefi ile yola çıkan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinde 145 sanayi parseli bulunmakta olup 10 bin kişilik istihdam hedefleniyor. Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı (yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesi) yapım işinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı. 269.900.684,06 TL bedel ile ihalesi yapılan iş, 2024 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Niğde 2 Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ve üstyapısının tamamlanarak yatırıma hazır hale gelmesi ile Niğde’de maden sektörü başta olmak üzere diğer sanayi kollarının gelişmesinin yanında, kentin ekonomik ve teknolojik gelişimine de bir ivme kazandıracağı öngörülüyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı (yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesi) yapım işinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldığını söyleyerek 269.900.684,06 TL bedel ile ihalesi yapılan işin 2024 yılı sonunda tamamlanması hedeflendiğini belirtti. Başkan Özdemir; “Seçim döneminde kapısını çaldığımız, elini sıktığımız, gönlüne girdiğimiz tüm hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz Niğde 2. OSB’nin altyapı ihalesi yapıldı, Hamdolsun projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kurulacak 2. OSB’mizin şehrimize istihdam ve üretim tedariki açısından çok büyük katkıları olacak” dedi.

Avantajlı bir konumda yapılıyor

İlimizin kalkınmasında ve istihdamın artmasında çok büyük katkısı olacak olan Niğde 2.OSB alanının Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde olması, çevresel faktörler açısından şehir merkezine etkisinin az olacak olması, alanın hemen yanında Hüyük Tren İstasyonu’nun (indirme-yükleme) olması, katı atık depolama tesisinin 25 kilometre mesafede ve yapılacak olan andaval tren yükleme merkezinin 15 kilometre, Niğde garının 29 kilometre, Adana-Ankara Otobanının Niğde Doğu çıkışına 16 kilometre, Mersin limanına 214 kilometre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın 111 kilometre, Kayseri Havalimanına 100 kilometre mesafede olması gibi birçok konum avantajı bulunuyor. Başkan Özdemir; "Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında, Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi ile tarım ve maden sektörünün gelişmesinin yanı sıra ekonomik ve teknolojik açıdan da ilimizin kalkınmasına hız kazandıracağını ifade ederken Anadolu’nun parlayan yıldızı Niğde’miz sanayi alanında da çok iyi konuma gelecektir. Niğde’mizi hak ettiği konuma getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.