Geçtiğimiz aylar içerisinde İPARD’a alınan Niğde’de İPARD proje çalışmaları başladı.

Tarım Danışmanı Cabbar Çokçevik, İPARD proje çalışmalarının başladığını açıklayarak tarım, hayvancılık ve sıfır yatırımlarda yüzde 75’e kadar hibe verildiğini söyledi. Çokçevik, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İPARD proje çalışmaları çerçevesinde Ağustos ayı sonunda proje çağrısı çıkacak, Ekim ayında da başvurular başlıyor. Ahır, Ağıl, 20 odalı butik otel, Çiftlik ve tarla ekipmanları, GES, Meyve sebze kurutma tesisi, Mısır kurutma tesisi, Sirke fabrikası vb. tesisler için 500 bin Euro’ya kadar yüzde 65 oranında hibe destekleri veriliyor. Hayvansal ürünlerin işlenmesi depolanması paketlemesi veya kesimhane gibi tesislerde ise 3 milyon euroya kadar yüzde 65 hibe desteği veriliyor. Bitki ürünlenlerin işlenmesi depolanması paketlenmesi gibi soğuk hava depoları /patates soğan paketleme tesisleri için de 1 milyon 250 bin euro ya kadar yüzde 65 hibe verilirken yine Süt işleme tesisleri için de 3 milyon euro ya kadar yüzde 65 hibe desteği verilecek” dedi.

Çiftçi Kooperatifleri ile birlikler için de makine desteklerinde 500 bin euro ya kadar yüzde 75 hibe verilirken, Sanatkarlık yerel ürünler, Tekstil, Metal, mermer, çanak çömlek vb işletmeler için de 500 bin euroya kadar yüzde 65 hibe desteği verileceğini ifade etti.