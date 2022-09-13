Niğde’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Niğde’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Mehmet ve Emet İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk dansları gösterisi yapıldı. Programın ardından Niğde Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Programda konuşan Niğde Valisi Mustafa Koç, “Millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu sebeple en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasıdır. İlimizde bu yıl 71 bin 165 öğrencimiz eğitim öğretim görecek olup bunlardan 6 bin 126’sı geçtiğimiz hafta uyum programıyla okulla ilk kez tanışan 1. sınıf öğrencilerimizdir. İlimiz genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 18’nin altında, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da yine 18’in altındadır. İlk öğretimde okullaşma oranımız ise yüzde 96 ile ülkemiz ortalamasının üzerindedir. Tüm bu veriler Devletimizin eğitim alanında yaptığı çalışmaların bir neticesidir. Devletimiz her alanda olduğu gibi eğitim alanın da milletinin yanındadır. Devletimiz; boş geçen ya da farklı branşlardan öğretmenlerin girdiği dersler sorununu neredeyse çözüme kavuşturmuş ve derslik sayısını artırmıştır. Ayrıca, okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonlarıyla donatmış ve her yıl olduğu gibi bu yıl da ders kitaplarını evlatlarımızın sıralarına koymuştur” dedi.

Öğrencilere seslenen Vali Koç, “Sevgili öğrenciler Yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapıyorsunuz. İçinizde bu yıl ilk kez okula başlayanlar var. Onlar ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorlar. Unutmayın ki eğitim hayatınız boyunca elde edeceğiniz her başarı, aileleriniz ve aziz milletimiz için kıvanç vesilesi olacaktır. Biliniz ki sizler memleketimizin umudu, geleceğisiniz. Ülkemizin gelecek hedefleri gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Bu sebeple bugünden itibaren düzenli ve disiplinli çalışmalı, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Vali Koç çocukların sevgi ve ahlakla donatılması gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kıymetli Öğretmenlerimiz; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Öğretmenler yeni nesli, Cumhuriyet’in fedakâr öğretmen ve eğitimcileri olan sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır” veciz ifadesinden hareketle istikbal ufkunda beklenen, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sizlerin eseri olacaktır. Çocuklarımızı sevgiyle, şefkatle, ilimle, irfanla, ahlakla, faziletle donatın. Onları itina ile yetiştirin ve en önemlisi iyi bir insan olmalarını sağlayın. Velilerimizle işbirliği içinde her çocuğumuzun özel olduğuna inanarak ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda geleceğe hazırlayın. Değerli velilerimiz; Çocuklarınızın eğitim hayatı boyunca öğretmenlerimizi elinizden geldiğince destekleyin. Okul idareleri ve öğretmenlerimiz ile yakın bir işbirliği içinde olmaya gayret gösterin. İnanıyorum ki bu birliktelik ruhuyla ortaya çıkacak güç ile eğitim kalitemiz daha da artacaktır. Sizlerin manevi desteği öğretmenlerimizi daha güçlü kılacaktır. Bugün bu topraklar üzerinde milli bir eğitim almamız için, bağımsız ve hür yaşamamız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizin İlk Öğretim Haftası’nı kutluyorum.”