Niğde’de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Cahit Çelik başkanlığında toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 01 Ocak - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) hizmetleri çerçevesinde okullarda yapılacak çalışmalar ile Niğde’nin gelişen sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Tarımsal Alandaki Gelişmeler ve İstihdam İmkanları’ konusunda kurula bilgilendirme sunumu yapıldı. İstihdamın artması, işsizliğin önlenmesinin hedeflendiği program çerçevesinde İŞKUR İl Müdürlüğü istihdam teşvik ve programları ile özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşların çalışma hayatına katılmasını sağlamak amacıyla programlar düzenleniyor.

Bu çerçevede 1 Ocak 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 2.885 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiği, işbaşı eğitim programları 124 kişinin ise işbaşı yaptığı belirtildi.