Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği iş birliğiyle ’II. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu’ düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 gün süren sempozyumun açılış programına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Abdulgani Özkan, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Bingül, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz katıldı. Açılış programında konuşan Türk PDR Derneği Genel Başkanı ve Psikolojik Danışman Mesut Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yılki 10 Ekim Ruh Sağlığı Günü temasının ’İş Yerlerinde Ruh Sağlığı’ olarak belirlendiğine ve sempozyumun da böyle bir tarihin hemen ardından başlamasının önemli bir detay olduğuna dikkat çekti. Yıldırım ayrıca konuşmasında; "Ruh sağlığını korumak ve işimizi severek yapmak, hizmet sunarken verimliliği artırır. Zor süreçlerden geçiyoruz, ancak kendimizi korumak imkânsız değil. Psikolojik danışmanlar olarak, başkalarına iyi gelebilmek için kendi iyiliğimizi ihmal etmemeliyiz. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak, meslektaşlarımızı ve meslek adaylarımızı hem gelişimlerinde hem de hizmetlerinin kalitesini artırmada destekliyoruz” dedi.

"Yükseköğretim kurumları genç nesillere şahsiyet de kazandırmaktadır”

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek ederken yükseköğretim kurumlarının sadece bilimsel araştırma ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerler olmadığını söyledi. Rektör Uslu; "İlim ve irfan müesseseleri, genç nesilleri geleceğe hazırlamakla beraber, aynı zamanda onlara birer şahsiyet de kazandırmaktadır. Dolayısıyla bireyin şahsiyet inşasında çok önemli bir yere sahip olan bu kurumlarda, öğrencilere mesleki anlamda kariyerle birlikte doğru bir yaşam bilgisi ve bilinci kazandırmak da oldukça önemlidir. İşte biz, modern bilim ve sanat ile kendi medeniyet birikimini ve değerlerini mezceden bir yükseköğretim kurumu olarak, bünyemizdeki Kariyer Geliştirme Merkezi ve tüm akademik birimlerimizde öğrencilerimizin şahsiyet inşasına böyle bir anlayışla yaklaşıyor, faaliyetlerimizi bu eksende gerçekleştiriyoruz" dedi. Sempozyumun açılış programının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar konferans verdi. Akabinde sempozyum, panel ve atölyelerle devam etti.

Sempozyumun ikinci günü Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Birim Müdürü Doç. Dr. Muhittin Şahin’in konferansıyla başlarken, etkinlik panel oturumu ve beş ayrı atölye oturumu ve kapanış toplantısıyla sona erdi.