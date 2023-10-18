Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 farklı hırsızlık olayına karışan 17 şahıs gözaltına alınırken, hırsızlığa konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 5 ayrı ‘açıktan hırsızlık olayı’ ile ilgili olarak 5 kişi, 4 ayrı ‘işyerinden hırsızlık’ olayı ile ilgili 7 kişi, 3 ayrı ‘motosiklet hırsızlığı’ olayı ile ilgili 3 kişi, ‘bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı’ olayı ile ilgili 1 kişi, ‘evden hırsızlık’ olayı ile ilgili olarak ise 1 kişi olmak üzere toplam 5 ayrı olayın şüphelisi 17 kişiyi gözaltına alındı.

Hırsızlığa konu malzemeler ekipler tarafından sahiplerine teslim edilirken, yakalanan 17 hırsızlık şüphelisi şahıstan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.