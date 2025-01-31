Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek hizmet binasında taşınma işlemleri tamamlanıyor.

İnşaatı tamamlanan, yerleştirme işlemleri ile çevre düzenlemesi yapılan hastanede yetişkin ve çocuk acil servisleri, ameliyathaneler, servisler ve polikliniklerin taşınma işlemleri ile ilgili Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan açıklama yaptı. Doğan; "Yeni ek binamızda ilk doğum ve ilk anjiyo işlemi başarıyla yapıldı. 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle yeni polikliniklerimizde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Taşınma sürecinde gebelik takibi yapılan bir hastamız doğumunu yeni ek bina doğumhanemizde yaptı. İlk doğum gerçekleşti ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Bebeğimizin ilk muayenesi ise İl Sağlık Müdürümüz Dr. Doğan Bahadır İnan yaptı. Acile başvuran hastamıza da anjiyo ünitemizde başarıyla işlemleri yapıldı" dedi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek binasında hizmet verecek bölümler ise şöyle açıklandı;

Beyin Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Üroloji, Anestezi, Kalp Damar Cerrahi, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Ortopedi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Endokrin, Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Nöroloji, Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Poliklinikleri, mevcut binada ise Nöroloji, KBB, Plastik Cerrahi, Cildiye, Dahiliye, Adli Tıp, FTR, Endokrin, Romatoloji, Hematoloji, Nefroloji, Göz ve Çocuk Cerrahi poliklinikleri Niğde halkımıza hizmet verecek.