Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 25-26-27 Kasım 2024 tarihlerinde ’Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Eğitim, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin eğitim salonunda Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından verildi. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ’Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği’ gereğince düzenlenen eğitimde sağlık çalışanları afet anlarında hızlı ve etkili hizmet verebilmek için gerekli bilgi ve beceriler kazandı. Afet durumlarında hastanelerin sağlık hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yapılan eğitime Hastane Afet Planı Komisyonu’nda görev alan idareciler ve sağlık personeli katılım sağladı.

3 gün süren eğitimde katılımcılara, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli olan bilgiler aktarıldı.