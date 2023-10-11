Niğde’nin Çiftlik ilçesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde devlet hastanesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

2023 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan deprem ve tahliye tatbikatına tüm çalışma grupları katıldı. Tatbikat, saha ve masa başı tatbikatı olarak 2 aşamada gerçekleştirildi. Senaryo gereği depremden etkilenen Çiftlik İlçesinde HAP uygulamaya konuldu. Depremden etkilenen alanların kısmi tahliyesi ile binada bulanan hastaların ve mahsur kalanların kurtarılarak uygun hastanelere nakillerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Kurtarma çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetki çerçevesinde işbirliği ve koordinasyonuyla planlan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Yapılan tatbikat sonunda çalışma grupları ile tatbikat toplantısı gerçekleştirilerek durum değerlendirmesi yapıldı.