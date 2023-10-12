Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde yeni göreve başlayan güvenlik personellerine Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenli kampüs yaşamının sağlanması ve etkin kılınması çerçevesinde ’etkili iletişim’, ’öfke kontrolü’ ve ’genel asayiş uygulamaları’ hakkında eğitim verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan ve Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Altın ile üniversite güvenlik birimi personeli katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan; desteklerinden dolayı Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederken bu eğitimin göreve başlayan yeni güvenlik personeli için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Güvenlik uygulamalarında iletişimin önemine vurgu yapılan eğitimde dış görünüş ve beden dilinin iletişimdeki önemine dikkat çekildi, güvenlik personellerine genel asayiş uygulamalarına ilişkin bilgiler verildi.