Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; telefon ve emtia kaçakçılığının takibine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; 21 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Telefonlara el konulurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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