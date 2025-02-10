Gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesi Niğde’de gübre denetimi yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre denetçileri tarafından yapılan denetimlerde taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemek için ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen gübre denetimleri Niğde genelinde gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; yönetmeliğe aykırı durumların tespiti halinde sözlü ve yazılı uyarılar ile idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş; "81 ilde yapılan eş zamanlı denetimlere bakanlığımız Gübre Denetim Sorumlusu Taner Aksoy katılımı ile birlikte merkez ve 5 ilçemiz de gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Sahada 6 ekip ve 15 denetim elamanı ile ilimiz de faaliyet gösteren resmi ve özel olmak üzere 140 gübre bayisinde denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz" dedi.