Niğde’de Okul Sporları Grekoromen Gençler ve Yıldızlar Grup müsabakalarında 16 ilden 251 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü Merkez Spor Salonu’ndaki açılışta yaptığı konuşmada, farklı illerden sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Sporcuların çok önemli olduğunu belirten Ötgünlü şunları kaydetti:

"Sizler bizim yüz akımız, ülkemizi dışarıda temsil edecek, İstiklal Marşımızı okutacak, şanlı bayrağımızı dalgalandıracak gurur kaynaklarımızsınız. Buradan ülkemizi gururlandıracak nice olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

3 gün sürecek müsabakalarda 16 ilden 251 sporcu mücadele edecek.