Niğde Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince fahiş fiyat artışlarına karşı il genelinde denetim gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işçilik maliyeti artışı bahanesiyle temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelere karşı denetim yapıldığı ifade edildi. Tüketicilerin haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak adına Niğde Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından il genelinde gerekli denetimlerin yapıldığı, fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı gereken önlemlerin alındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerinde işletmelerin fiyat politikalarının yakından izlendiği, tüketicilerin ise haklarının korunmasının hedeflendiği ifade edildi.