Niğde’de çerçeve üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde çerçeve üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.