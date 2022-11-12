Niğde’de düzenlenen ’2. Hasat Günleri Elma Festivali’ başladı.

Niğde’de düzenlenen ’2. Hasat Günleri Elma Festivali’ başladı.

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde festival alanına yürüdü. Vali Mustafa Koç, Niğde’nin birçok üründe Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Hasat günleri adı altında her yıl kentin marka ürünlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Koç, "Geçtiğimiz yıl patates festivali yapıldı, ben yoktum, çok güzel geçmiş. Bu yıl da yine Türkiye’de ağaç bakımından ilk sırada yer alan yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada olan elmamızın, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hak ettiği seviyeye ulaşması için bu festivali düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 1980’li yıllara kadar elma festivallerinin düzenlendiğini ancak sonra bırakıldığını ifade etti. Bundan sonra bu festivali geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Özdemir, "Niğde için elma çok önemli. Niğdemizin birçok ürünü var. Geçen sene patates festivali yapmıştık. Bugün de yine hasat günlerinde elma festivalini gerçekleştiriyoruz. Yakın bir tarihte gastronomi ile alakalı ayrı festivallerimiz de gelecek. Çünkü Niğde’de gerçekten çok zengin bir tarihe sahip" dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı ’üzüm salkımı’ gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin söylediği marşlar, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Festival çerçevesinde, vatandaşlara ücretsiz elma dağıtıldı, kurulan yaklaşık 70 stantta esnaf, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri, kadın girişimciler, seyyar satıcılar ve yöresel sokak lezzetleri yer aldı. 1971 yılında elma güzeli seçilen 65 yaşındaki Zeynep Nur Çiçek de, uzun yıllardır yapılmayan festivalin tekrar yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca, yaklaşık 130 şefin katılımıyla gastronomi alanında yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Yarın sona erecek festivalde, bu akşam şarkıcı Kıraç, yarın akşam ise Derya Uluğ konser verecek.